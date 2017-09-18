Fransa'dan IKBY'nin referandum kararı hakkında açıklama!

Franmsa Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumun uygunsuz olduğunu söyledi ve Bağdat ile Erbil arasında diyalog çağrısı yaptı.

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