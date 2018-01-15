Beşiktaş’ın Sırp stoperi Dusko Tosic’le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Goal Fransa’nın haberine göre; Sırp savunmacı için Trabzonspor ve MLS ekiplerinden Chicago Fire devrede. Sırp basınında yer alan haberlerde ise Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne’in geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş’a 1,5 milyon euro’luk bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi. Domagoj Vida’nın transferiyle birlikte ilk 11’deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti.

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