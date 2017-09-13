DHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız Bakan Le Drian arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Fransa ikili ilişkileri gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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