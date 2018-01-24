Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BM himayesinde yarın düzenlenecek Viyana barış görüşmelerinin Suriye konusunda tek siyasi çözüm olduğunu söyledi. Le Drian, barış görüşmelerini Suriye için "son umut" olarak nitelendirdi.

Suriye konulu Cenevre görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'nde 25-26 Ocak'ta özel bir toplantı yapılacak.

BM

Fransa Dışişleri Bakanı

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