Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Caferi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda karşıladığı Fransız mevkidaşı ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel konular ve mevcut krizlerin yanı sıra Irak'ın yeniden imarı konusunda Fransa'nın sağlayacağı destek ele alındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ülkesinin Irak'taki altyapı ve yeniden imar çalışmalarında rol almak istediğini belirtti. Le Drian, "Musul Üniversitesi'nin yeniden imarı konusuna da bağlıyız." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Le Drian, "Suriye'deki krizin çözümü konusunda Irak'ın rolüne güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Caferi de sığınmacıların evlerine dönmesi ve ülkenin yeniden imarı için hükümet olarak çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Caferi, şunları kaydetti:

"İnsani ve askeri anlamda desteğini esirgemeyen ve yanımızda duran dost ülkeleri unutmayacağız. Irak ile Fransa arasındaki ortaklık çok önemli. Ortak riskleri bertaraf etmek ve ortak çıkarları gözetmek için daha fazla çaba harcamalıyız."

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