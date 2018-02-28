Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Beşşar Esad rejiminin yükümlülüklerini yerine getirmesi için destekçilerinin rejime baskı yapması gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Mühll, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Doğu Guta'daki muhaliflerin insani yardımları ve tahliyeleri engellediği iddialarının sorulması üzerine, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de 24 Şubat gecesi açıkladığı 1 aylık insani ateşkes kararına uyması gerektiğini ifade etti.

İnsani yardımların ulaşması ve tahliyelerin yapılabilmesi için bu ateşkes kararın önemli olduğunu belirten Mühll, Esad rejiminin BMGK'nin ateşkes kararına uymadığını kaydetti.

Mühll, "Bu yüzden Esad rejiminin yükümlülüklerini yerine getirmesi (BMGK'nın ateşkes kararı) için rejimin destekçilerini, rejime karşı yoğun baskı uygulamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporunda, BMGK'nın ateşkes kararının ardından geçen ilk 72 saatte 34'ü çocuk, 18'i kadın 107 sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib, Humus ve Doğu Guta'nın yer aldığı Şam kırsalındaki saldırılarında 18'i çocuk, 13'ü kadın 83 sivilin can verdiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, dün düzenlediği basın toplantısında, BMGK kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

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