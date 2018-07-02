AB’de geçen haftaya (ve Avrupa’nın, hatta dünyanın geleceğine) “mülteci krizi” damga vurdu.
“Kriz” çok Avrupai ve önyargılı. “Mülteci korkusu” diyelim. Hem duyguyu ifade ediyor hem öfke ve nefreti hem de mültecilerin bitmek bilmeyen, küçücük umutlarının gırtlağına yapışıp duran korkusunu.
Diğer damga, Video Hakem sayesinde dikdörtgenleşen yuvarlak topun ağları sarsmasıydı.
Fransızlar, yakından tanık oluyorum ya, ikisinin de önemli aktörleriydi!
Fransa Cumhurbaşkanı, bir ileri bir geri yaparak, sivri dilli futbol efsanesi ve daimi muhalif Cantona’nın dediği gibi, “Mbappe gibi her iki kanatta da hem solda hem sağda oynayarak” krizi, önlemek demesek de savuşturmak için en az Umtiti kadar uğraştı.
Fransa “Milli” Takımı’nı biliyorsunuz; İspanya’da yetişmiş Messi’nin Arjantin’ini şahane bir maçla devirdi; milliyetçi, tek tipçi, cumhuriyetçi, liberal, merkezci, sosyalist, yeşil, komünist her “Fransız”ı mutlu etti.
AVRUPA’DA MİLLİYETÇİLERİN MUTABAKATI
İtalyan faşizanlarının, Macar, Avusturya, Çek, Polonya ve bilumum otoriter milliyetçilerin rehin aldığı Avrupa, bir nevi “içeride, dışarıda toplama kampları” ve “siyasi sığınmacılar dışındakilerin geri yollanması” gibi dahiyane bir mutabakatta buluştu. Kimsenin istemediği mülteci gemisi Aquarius’u kabul edip “Avrupa’nın namusunu kurtaran” İspanya sosyalist hükümeti bir yana!
Dünya Kupası’nda çöken Almanya, 1982 Kupası’ndaki gibi aynı anda koalisyonun da çökmesini ertelemiş oldu. Fransa Cumhurbaşkanı “Kriz çözücüyüm” diye sevindi. İtalya’nın “Faşo kokulu” yeni hükümeti, Kupa’da olmamanın milliyetçi acısını çıkardı.
AFRIKALI AĞIRLIKLI FRANSA ‘MILLI’ TAKIMI
Fakat misal Fransa’da hem “milli” galibiyet ve şampiyonluk istemek hem de “Mülteciler defolsun” diye milliyetçileşmek, cumhuriyetçilik taslamak garip kaçıyor.
Belçika, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç, hatta Avusturya, Almanya bile öyle kısmen.
İşte Fransa “Milli” Takımı:
Kongolu Mandanda, Kimpembe, Nzonzi; Kamerunlu Mbappe, Umtiti; Malili Sidibe, Kante; Senegalli Mendy, Martinikli Varane, Faslı Rami, Cezayirli Fekir, Angolalı Matuidi, Togolu Tolisso, Guadaluplu Lemar, Gineli Pogba, Filipinli Areola...
Çoğu 2., çok azı 3. kuşak, Fransa doğumlu ama çocukken gelen de var.
Dembele’yi bilemedim: Annesi Moritanyalı lakin Senegal asıllı; babası Nijeryalı ancak Mali’ye göçmüş!
“Beyazlar”ı da sayayım: Giroud’nun iki büyükannesi de İtalyan. Lloris’in babası Katalan. Hernandez, İspanyol asıllı.
“En beyaz, en sarışın” Griezmann mı? Babası Alman, annesi Portekizli. Dedesi ise Portekizli futbolcu! Ama maçtan sonra Kamerunlu Fransız pırlanta Mbapphe’nin elinden mikrofonu kapıp dediği gibi “Yaşasın Fransa, Yaşasın Cumhuriyet!”.
Aşırı milliyetçileri, henüz light faşolar ile hakiki faşistleri, yabancı ve mülteci düşmanlarını tehdit ve sinir eden, bir yandan azdıran tablo bu. Sokaktaki “yabancı”ya, sınırdaki, Akdeniz’de boğulmadan kurtaran gemideki, nehir kenarındaki, kamplardaki mülteciye nefret ve düşmanlığının; yeni ortaya çıkarılan “Müslümanlara suikast, sabotaj ve helal gıdalara zehir” planlayan örgütün karşısına, “Yaşasın Cumhuriyet” diyen bu çocuklar ile top oynamasalar da, kalplerini, fikirlerini, eylemlerini “ötekiler” için de koşturan, konuşturan Avrupalılar çıkıyor!
Fransa bu ruh haliyle, dün Pantheon’a dördüncü kadını, Simone Veil’i (ve kocasını) taşıdı. Fransız Devrimi’nden beri, özel kararla, kimi “Fransız büyüğü”nün yattığı tapınağa.
Veil, Nazi işbirlikçisi Fransız yöneticilerince toplama kampına yollanan Yahudilerdendi; 16 yaşında orada annesini, babasını, erkek kardeşini kaybetti, 2 kız kardeşiyle kurtarıldı sonra.
Kadın hakları mücadelesi yanında, seçimle oluşan Avrupa Parlamentosu’nun ilk başkanıydı; Avrupa’nın demokrasi, barış ve birlik mücadelesine epey omuz vermişti.
DEĞERLERDE TUTARLILIK
Avrupa’nın krizi, mülteci nefreti, faşizm hayaleti gündemdeyken, hepsine karşı mücadele etmiş bir kadın kutsanıyordu ya...
O zaman insanlar “değerlerde tutarlılık” arıyor: Kendi ülkende de “yabancı, mülteci” olduğun bir yerde de.
“Öteki” sayıldığı için acı çekmiş olanlar ve çekenler, başkalarını “öteki” sayıp nasıl zalimleşebilir?
Dini, dili, ırkı, kökeni yüzünden aşağılanan biri; bir başkasına dini, dili, ırkı, kökeni yüzünden nasıl nefret duyabilir?
Tarihi lekelerden utanan ve utanmayanlar için basit bir soru!
Libya’yı işgal etmiş İtalyan faşistleri, Çöl tilkisiyle Afrika’ya saldırmış Alman faşoları Libya’dan gelen mültecileri, Afrika’yı sömürgeleştirmiş Fransızların bir kısmı Afrikalıları, her yeri işgal etmiş İngilizler ile başkasının topraklarına oturmuş göçmen Amerikalıların bir kısmı göçmenleri istemiyor!
Yoksa herkes şampiyonluk ister!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.