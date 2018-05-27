Fransa - İrlanda maçı rakamları

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Fransa, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İrlanda takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Fransa son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. İrlanda, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Fransa kazanır 1.10, berabere biter 4.75, İrlanda kazanır 12.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.20 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.25.

Fransa son haftadaki İrlanda müsabasında 2-1 kazandı.

İrlanda ise Fransa karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Fransa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fransa, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

İrlanda, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İrlanda 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.