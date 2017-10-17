Fransa, kadın tacizcilerini cezalandıracak!

Cinsiyet Eşitliği'nden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa, RTL radyo kanalına verdiği röportajda, çocuklara yönelik cinsel taciz ve cinsel şiddet ile kadınlara yönelik tacizin cezalandırılması ile ilgili yeni bir yasa değişikliği yapacaklarını bildirdi.
Şu anda Fransa'da sokakta gerçekleşen bir taciz olayından şikayetçi olunamadığını anımsatan Schiappa, tacizcinin yakalanması halinde polis tarafından para cezasına çarptırılmasına izin veren bir düzenleme getireceklerini kaydetti.
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları çıkması ve pek çok Fransız kadının da bunun üzerine Twitter üzerinden yaşadıkları taciz ve tecavüz olaylarını paylaşmalarıyla ilgili soru üzerine Schiappa, "Konuşmayan kadınlar değil, dinlemeyen toplum." ifadelerini kullandı.
Schiappa, çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıldan 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını kaydetti.
Bu yasa değişikliği taslağını tartışmak için Fransa çapında çeşitli workshoplar gerçekleştireceklerini belirten Schiappa, beş kişilik bir milletvekili grubunun yasa taslağı üzerinde çalıştığını bildirdi.
FRANSIZLAR OTORİTER BİR HÜKÜMET İSTİYOR
Ifop araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 30'u ülkenin köklü bir reformdan geçirilmesi için otoriter bir politik güç gerektiğini kaydetti.
Araştırmaya katılanların yüzde 38'i otoriter bir hükümetten yana olduklarını belirtirken, bunların yüzde 55'i de gerekirse bu hükümet için atanmış uzmanların görevlendirilebileceğini kaydetti.
Bu görüşün aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmeni tarafından yüzde 55, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi seçmeni tarafından yüzde 51 oranında paylaşıldığı bildirildi.
Fransa'da otoriter bir hükümetten yana olanların oranının Ekim 2015'te yüzde 40 olduğu kaydedildi.
- fransa
- taciz
- Marlene Schiappa
- IFOP
- otoriter
- hükümet
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.