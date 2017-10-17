Fransa, kadın tacizcilerini cezalandıracak!

Cinsiyet Eşitliği'nden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa, RTL radyo kanalına verdiği röportajda, çocuklara yönelik cinsel taciz ve cinsel şiddet ile kadınlara yönelik tacizin cezalandırılması ile ilgili yeni bir yasa değişikliği yapacaklarını bildirdi.

Şu anda Fransa'da sokakta gerçekleşen bir taciz olayından şikayetçi olunamadığını anımsatan Schiappa, tacizcinin yakalanması halinde polis tarafından para cezasına çarptırılmasına izin veren bir düzenleme getireceklerini kaydetti.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları çıkması ve pek çok Fransız kadının da bunun üzerine Twitter üzerinden yaşadıkları taciz ve tecavüz olaylarını paylaşmalarıyla ilgili soru üzerine Schiappa, "Konuşmayan kadınlar değil, dinlemeyen toplum." ifadelerini kullandı.

Schiappa, çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıldan 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını kaydetti.

Bu yasa değişikliği taslağını tartışmak için Fransa çapında çeşitli workshoplar gerçekleştireceklerini belirten Schiappa, beş kişilik bir milletvekili grubunun yasa taslağı üzerinde çalıştığını bildirdi.

FRANSIZLAR OTORİTER BİR HÜKÜMET İSTİYOR

Ifop araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 30'u ülkenin köklü bir reformdan geçirilmesi için otoriter bir politik güç gerektiğini kaydetti.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i otoriter bir hükümetten yana olduklarını belirtirken, bunların yüzde 55'i de gerekirse bu hükümet için atanmış uzmanların görevlendirilebileceğini kaydetti.

Bu görüşün aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmeni tarafından yüzde 55, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi seçmeni tarafından yüzde 51 oranında paylaşıldığı bildirildi.

Fransa'da otoriter bir hükümetten yana olanların oranının Ekim 2015'te yüzde 40 olduğu kaydedildi.

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