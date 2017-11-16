Fransa Lübnan Başbakanı Hariri'ye yaptıkları davetin kabul edildiğini açıkladı

- AFP Le Drian, Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında Hariri konusunu görüşmek üzere Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyir ile bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin yapılan daveti kabul ettiğini ve Riyad'dan ayrılarak, Paris'e geleceğini açıkladı.

Le Drian konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüklerini ve Hariri'nin ziyaretinden haberdar ettiklerini söyledi.

Le Drian, bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğini ise söylemedi ancak Hariri'nin "ne zaman isterse" gelebileceğini ve dostane bir şekilde karşılanacağını sözlerine ekledi.

Hariri, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında Lübnan'da can güvenliğinden endişe ettiği için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu istifanın Sünni Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki bölgesel güç mücadelesinin kritik bir konumda bulunan Lübnan üzerinden şiddetlenmeye başlaması olarak yorumlanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkan Michel Aoun, Suudi Arabistan'ı Hariri'nin ülkeden ayrılmasına izin vermemekle suçlamıştı. Suudi Arabistan ise iddiaları reddediyor ve Hariri'nin istediği zaman ayrılabileceğini söylüyor.

Fransa'nın açıklamasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj atan Aoun, Hariri'nin Paris davetini kabul etmesinin krizin "çözüm sürecinin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Aoun, "Başbakan Hariri'nin Paris'ten dönmesini ve birlikte oturup hükümete dair bundan sonra atılacak adımlara karar vermeyi bekliyorum" dedi.

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