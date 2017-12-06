Fransa'nın en büyük rock yıldızı Johnny Hallyday 74 yaşında öldü

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Fransa'nın en büyük rock yıldızı Johnny Hallyday, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hallyday akciğer kanseriydi.

Hallyday, 1960'larda başladığı kariyeri boyunca 100 milyondan fazla plak sattı ve çok sayıda filmde rol aldı.

Rock yıldızına 1997 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından ülkenin en yüksek onur nişanı olan 'Chevalier of the Legion D'Honneur' verilmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=vx3OTZ35e80

Gerçek adı Jean-Philippe Smet olan Hallyday, Elvis Presley'yi 1957 yılında izledikten sonra şarkıcı olmaya karar vermiş ve ismini de hayranları tarafından Fransız Presley olarak adlandırıldığı için almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hallyday onuruna en son yapılan albüm adına gönderme yaparak, "Hepimizin içinde biraz Johnny var" dedi.

Amerikalı müzisyen Lenny Kravitz de Twitter'dan attığı mesajında, "Arkadaşlığın, tatlılığın ve desteğin kalbime kazınmış vaziyette. Seni tanımak, seninle ve güzel ailenle vakit geçirmek benim için bir onur. Ruhun tamamen Rock and Roll. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/LennyKravitz/status/938247962064576513

Şarkıcı Celine Dion ise Fransızca attığı tweetinde Hallyday için "show dünyasının efsanesi" dedi.

https://twitter.com/celinedion/status/938237303658631168

'Kötü çocuk'

Johnny Hallyday, Fransa'nın klasik "chanson" geleneğini 1950'li yıllarda kırarak Fransızca rock and roll şarkıları söylemeye başladı.

Her yaştan müzikseverin beğenisini kazanan Hallyday sahne performansıyla da övgü topladı.

Amerikan USA Today gazetesi bir zamanlar Hallyday için "duyduğunuz en iyi rock yıldızı" ifadesini kullanmıştı.

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