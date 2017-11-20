Fransa: Paris'te Müslümanların sokakta namaz kılması durdurulacak

Fransız İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris'te göçmenlerin yaşadığı Clichy-la-Garenne banliyösünde yaşayan Müslümanların sokakta namaz kılmalarının durdurulacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre; Collomb, "İnsanların sokakta namaz kılmalarını ve dua etmelerini önleyeceğiz. Önümüzdeki bir kaç hafta içinde bu sorunun çözüleceğinden emin olacağız" dedi.

Paris'in Clichy-la-Garenne banliyösünde bir caminin kapatılmasını protesto etmek amacıyla bölgede yaşayan Müslümanlar, caddede namaz kılmaya başlamıştı. Burada yaşayan Müslümanlar, inşa edilen yeni caminin 1 kilometre uzakta olduğunu ve ulaşımın çok zor olduğunu bu nedenle sokakta namaz kıldıklarını belirtmişti.

Fransız politikacılar ve banliyö halkı kamusal alanda toplu halde namaz kılınmasını kabul edilemez olarak görüyor.

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