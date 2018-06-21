DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FRANSA - PERU MAÇININ CANLI ANLATIMI

C Grubu’nda ilk maçındaki ilk maçında Avustralya’yı yenen Fransa, Peru’yu da mağlup edip 1.’lik için büyük avantaj elde etmek istiyor. Horozlar, Güney Amerika takımlarına karşı Dünya Kupası’nda oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapattı.

FRANSA - PERU

STAT: Ekaterinburg Arena

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud



PERU: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Avustralya-Peru (Fisht Stadı - Soçi)

> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

FRANSA

Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.

Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - Finalist

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

PERU

Fransa, Avustralya ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Peru Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca'nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri'nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4'e giremese de son hafta kıtalararası play-off'a kalmayı başardı.

Kıtalararası play-off'ta Yeni Zelanda'ya 0-0 ve 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aldığı 14 aylık men cezası İsviçre Federal Mahkemesi tarafından dondurulan 34 yaşındaki Paolo Guerrero, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek ve takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Flamengo forması giyen Guerrero'nun yanı sıra takımın Lokomotiv Moskova'da görev yapan tecrübeli isimlerinden 33 yaşındaki Jefferson Farfan da Peru'nun turnuvadaki gol ayaklarından biri olacak.

Orta sahada Aalborglu Edison Flores ve hücum hattında Watfordlu Andre Carrillo, Peru'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Geçmiş yıllarda Teofilo Cubillas, Nolberto Solano, Roberto Palacios gibi önemli isimlerin forma giydiği Peru'nun, Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Guerrero ile Flores sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Peru Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Meksika 1970'te çeyrek final oynayan, o dönem grup formatıyla oynanan Arjantin 1978'de ise son 8 takım arasına kalan Peru'nun Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1970 - Çeyrek final

1978 - İkinci tur

1982 - Grup aşaması