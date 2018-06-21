DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FRANSA - PERU MAÇININ CANLI ANLATIMI
C Grubu’nda ilk maçındaki ilk maçında Avustralya’yı yenen Fransa, Peru’yu da mağlup edip 1.’lik için büyük avantaj elde etmek istiyor. Horozlar, Güney Amerika takımlarına karşı Dünya Kupası’nda oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapattı.
FRANSA - PERU
STAT: Ekaterinburg Arena
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud
PERU: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Avustralya-Peru (Fisht Stadı - Soçi)
> 26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
FRANSA
Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.
Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.
Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.
Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1934 - Birinci tur
1938 - Çeyrek final
1954 - Grup aşaması
1958 - Üçüncülük
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - Dördüncülük
1986 - Üçüncülük
1998 - Şampiyonluk
2002 - Grup aşaması
2006 - Finalist
2010 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
PERU
Fransa, Avustralya ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Peru Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Arjantinli eski futbolcu Ricardo Gareca'nın çalıştırdığı Peru, Güney Amerika Elemeleri'nde 5. olarak kıtalararası play-off oynamaya hak kazandı.
Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 26 puan toplayan Peru, doğrudan katılım hakkı almak için ilk 4'e giremese de son hafta kıtalararası play-off'a kalmayı başardı.
Kıtalararası play-off'ta Yeni Zelanda'ya 0-0 ve 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan Peru, Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aldığı 14 aylık men cezası İsviçre Federal Mahkemesi tarafından dondurulan 34 yaşındaki Paolo Guerrero, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek ve takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Flamengo forması giyen Guerrero'nun yanı sıra takımın Lokomotiv Moskova'da görev yapan tecrübeli isimlerinden 33 yaşındaki Jefferson Farfan da Peru'nun turnuvadaki gol ayaklarından biri olacak.
Orta sahada Aalborglu Edison Flores ve hücum hattında Watfordlu Andre Carrillo, Peru'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Geçmiş yıllarda Teofilo Cubillas, Nolberto Solano, Roberto Palacios gibi önemli isimlerin forma giydiği Peru'nun, Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Guerrero ile Flores sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Peru Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Meksika 1970'te çeyrek final oynayan, o dönem grup formatıyla oynanan Arjantin 1978'de ise son 8 takım arasına kalan Peru'nun Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1970 - Çeyrek final
1978 - İkinci tur
1982 - Grup aşaması
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