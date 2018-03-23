Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Angela Merkel ile yaptığı toplantıda, Rusya'ya karşı sağlam ve koordineli adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, İngiltere'deki Solsberi şehrinde olan zehirlenme olayının tüm Avrupa için bir tehdit olduğuna vurgu yapan Macron, "Konu ile ilgili Avrupa Birliği ve üyeleri tarafından belirleyici, tutarlı bir cevap gerekir. Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülke bu konu ile ilgili yakında koordine bir karar alacak" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER