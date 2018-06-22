Fransa ve İtalya arasında sığınmacı tartışması sürüyor

İtalya ile Fransa arasında geçen hafta başlayan "sığınmacı tartışması", iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Quimper şehrinde yaptığı konuşmada son günlerde tartışma konusu olan sığınmacılara yönelik itirazlar ve bazı ülkelerin eleştirel yaklaşımlarına değindi.
İsim vermeden ABD ve İtalya hükümetlerini "korkularla oynamak ve insanları göçmenlerle korkutmakla" suçlayan Macron, "(Popülizm ve milliyetçilik hakkında) Görüyorsunuz her yerde bir cüzzam gibi çoğalıyor. Bir daha asla ortaya çıkmaz dediğimiz ülkelerde bile. Ve komşumuz olan ülkeler, daha beterini yapıyor, en büyük provokasyonda bulunuyorlar ve hiç kimse bundan rahatsızlık duymuyor." dedi.
"Bizim gibi Avrupa yanlısı olan ülkelerde, şimdi yükselen aşırılıklara alışıyoruz." diye konuşan Macron, siyasi, ekonomik ve basın dünyasından elitlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.
Macron, "Ders vermeyi adet haline getirenlere şunu söylüyorum, hadi bana her sığınmacıyı kabul etmek gerektiğini açıklayın. Ama Fransa toplumu ve bu toplumdaki kırılmaları da görün. Bizim yaptıklarımıza da bakın. Yüzümüzü kızartacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
"MACRON'UN HAREKETLERİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter mesajında, Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.
Salvini, "Geveze Macron ve Saviano'nun (kendisini eleştiren bir gazeteci) hakaretleri bana dokunmaz, aksine beni güçlendiriyorlar. Onlar konuşurken, ben bugün yasa dışı göçmen kaçakçılığını durdurmak ve mafyadan alınarak el koyulan villaları İtalyanlara geri vermek için çalışıyorum. Bazıları konuşur, bazıları yapar." ifadesini kullandı.
"MACRON'UN SÖZLERİ SALDIRGANCA VE MÜNASEBETSİZ"
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da, "Macron'un sözleri saldırganca ve münasebetsiz. Asıl cüzzam, göçmenleri Ventimiglia'da (İtalya-Fransa sınırında bir yer) reddedip göçmenlerle ilgili adil bir dağılım istediğimizde ahlaki olmamızı isteyenlerin ikiyüzlülüğü. Dayanışma ya Avrupalıdır ya değil." ifadelerine yerdi.
Geçen hafta İtalya, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına yanaşma izni vermemişti. Macron'un İtalya'nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" diye nitelemesi ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün İtalya'nın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerini kullanması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.