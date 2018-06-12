Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı, 20 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor. Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı dev organizasyon öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken korkutan bir sakatlık yaşandı. PSG forması giyen Kylian Mbappe, antrenmanda Adil Rami'yle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı ve yerde kaldı.
Ayak bileğinden skaatlanan Mbappe birkaç dakika yerde kaldı ve Fransa'nın sağlık heyeti oyuncuya ilk müdahaleyi antrenman sahasında yaptı. Fransa'dan Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Fransa basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun durumu ciddi olabilir. Yetkililerin Mbappe'nin, Avustralya karşısında forma giyemeyeceğinden şüphe ettiği kaydedildi.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda değişiklik yapması için Dünya Kupası'nın açılış maçından önceki 24 saate kadar zamanı bulunuyor. Fransa'nın yetiştirdiği son dönemdeki en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mbappe, oynanan son 7 hazırlık maçında 3 gol atmış 4 de asist yapmıştı. PSG ile harika bir sezon geçiren 19 yaşındaki yıldız, geçen sezon 46 maçta 21 gol atıp 16 da asist yapmıştı.
FRANSA'NIN 23 KİŞİLİK KADROSU
Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)
Defans: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marseilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)
Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)
Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Siant-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
16 Haziran (TSİ: 13.00): Fransa-Avustralya (Kazan Arena - Kazan)
21 Haziran (TSİ: 18.00): Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)
26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)
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