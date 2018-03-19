Fransa’nın başkenti Paris’te bir yardım kuruluşunun çağrısı ile evsizlere ‘askıda kıyafet’ uygulaması başlatıldı. Parisliler, bağışlamak istedikleri kıyafetleri sokak aydınlatma direklerine, ağaçlara veya banklara poşetler içinde bırakıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bazı bağışçılar mont, pardesü veya mantoları doğrudan ağaçlara veya direklere giydiriyor. “Accroche ton vetement” (Kıyafetini as) kampanyası düzenleyecileri, bu uygulamanın Türkiye ve Kanada’da etkin sonuç verdiğini belirtiyor.

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