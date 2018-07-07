Fransa'nın Nantes kentinde, salı günü polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Nantes kentindeki birçok mahallesinde bu gece devam eden gösterilerde Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland'ın aracı başta olmak üzere 50'ye yakın araç yakıldı. Bottiere mahallesinde ise Leonard De Vinci Lisesi ateşe verildi.

Gösterilerde biri 14 yaşında olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada, Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs işletmesi TAN'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçları dün akşamdan bu sabaha kadar çalışmadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, salı günü Aboubakar Fofana isimli genci aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memur hakkında "öldürmek istemeden bilinçli bir şekilde ateş açtığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Haberde, polisin ayrıca adli denetim altında tutulduğu belirtildi.

Gösterilerde biri 14 yaşında olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs işletmesi TAN'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçları bir süre çalışmadı.

Nantes Savcılığı, Fofana'yı öldüren polis memurunun dün öğlen saatlerinde gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde dün akşam yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlendi.