Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, BFM Televizyon kanalında, zehirli terör saldırısı hazırlığındaki 2 Mısır kökenli kardeşin yakalandığını açıkladı.

İki genç kardeşin hazırladığı saldırı hakkında "Çok güçlü risin zehri veya bomba kullanacaklardı" diyen Collomb, saldırganların hangi örgüte mensup olduğunu ve saldırının kimleri hedef aldığını ise açıklamadı.

Öte yandan, geçen hafta Paris'te bir DEAŞ'lı bıçaklı saldırı ile bir kişiyi öldürmüş, 5 kişiyi yaralamıştı.

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