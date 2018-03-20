Türkiye’yi de sık sık ziyaret eden Kanadalı gösteri grubu Cirque du Soleil’in (Güneş Sirki) trapez ekibi, ABD’nin Florida Eyaleti’nin Tampa kentinde “Volta” adındaki gösterilerini gerçekleştirirken feci bir kaza gerçekleşti. Ekipten Fransız akrobat Yann Arnaud (38), gösteri sırasında güçlendirilmiş kumaş şeritten aniden kurtularak 10 metre yükseklikten sahneye çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arnaud, yaşamını yitirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre deneyimli trapezci, Cirque du Souleil gösterilerinde yaşamını yitiren üçüncü akrobat oldu. Daha önce Sarah Guard-Guillt adındaki Fransız kadın akrobat gösteri sorasında 15 metreden düşerek, 24 yaşındaki Ukraynalı akrobat Oleksandr Zuhurov ise provalarda düşerek hayatını kaybetmişti.

2 kız çocuk babası Arnaud, 10 yaşında başladığı cimnastik sporunu dansla birleşterek sirklerde görev almıştı. Arnaud, son gösterisinden önce “Şova tekrar başlayacağım için çok mutluyum” demişti.

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