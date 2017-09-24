Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Almanya'da yapılan seçimlerde meclise girmeyi başaran aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) "tarihi başarısından" dolayı kutladı.

Fransız aşırı sağı Ulusal Cephenin (FN) lideri Le Pen, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Mesajında, "Tarihi skor nedeniyle müttefikimiz AfD'yi tebrik ediyorum. Bu, Avrupa halklarının uyanışının yeni bir sembolüdür." ifadelerini kullanan Le Pen, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımın yüzde 75 olduğu seçimlerde merkez sağ ve sol, Almanya tarihinin en düşük oylarını alırken, aşırı sağ en yüksek oranda oyu alarak büyük çıkış gösterdi.

Resmi olmayan anket sonuçlarına göre, Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) seçimde birinci olurken, AfD de yüzde 13,5 oy oranıyla 89 milletvekili çıkarmayı başardı.

Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un liderliğinde seçime giren Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük oyu aldı.

Marine Le Pen

Alternatif Partisini (AfD)