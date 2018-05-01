Türkiye'nin, Münbiç'te bulunan PKK/YPG terör örgütü mensuplarının oradan çıkarılması ve bölge güvenliğinin Amerika ile birlikte sağlanması ile ilgili görüşmeler devam ederken, Afrin operasyonundan sonra Münbiç'e gönderildiği belirtilen ve olup olmadıkları tartışma konusu olan Fransız askerleri, ilk kez görüntülendi.

DHA'nın Suriye'deki Kürt ve Arapça yayın yapan sitelerde yer alan görüntü ve fotoğraflara dayandırdığı haberinde, Fransız askerlerinin kent merkezinde ABD askerleri ile birlikte devriye gezdiği bildirildi. Fransa bayrağı asılan zırhlı araçlar ile birlikte ABD askerlerinin yanında devriye gezen Fransız asker sayısının 50 olduğu belirtildi. Fransız askerlerin Suriye'nin Tabka, Kobani ve Rakka kentlerinde de görev yaptıkları ifade edildi.

AA'nın haberine göre, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Münbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Münbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.

Son dönemde örgüt elebaşları ile Menbiç'te iki toplantı yaptığı öğrenilen Fransız askerleri, örgüte silah ve ekipman sevk ediyor.

ÇAVUŞOĞLU: ABD İLE HAREKET EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuş, "Münbiç'te Fransa veya İngiltere yok, ABD ile beraber hareket edeceğiz. Şu anda böyle gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

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