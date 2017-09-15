Fransız gazeteci Bureau serbest bırakılıyor

26 Temmuz'da Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken tutuklanan Fransız uyruklu gazeteci Laup Jean Rene Bureau'nun serbest bırakılacağı açıklandı.

Bureau'nun avukatı Martin Pradel Twitter adresinden yaptığı açıklamada," Loup Bureau'nun serbest bırakılmasını duyurmaktan çok memnunuz, kısa süre sonra Türkiye'den ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Bugün Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Loup Bureau için tahliye ve sınır dışı kararı verildi. Şırnak T Tipi Cezaevi'nde bulunan Bureau'nun buradan sınır dışı edileceği belirtildi.

Bureau için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki kere telefon görüşmesi yapmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Le Drian ise görüşmelerde Türkiye’de terör suçlamasıyla 52 gündür gözaltında tutulan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun durumunu öncelikle gündeme getirerek, "Biz gazetecinin ailesi ile görüşmesine izin verilmesini talep ettik. Siz de bunun ve koşullarının iyileşeceğini bize teyit ettiniz. Biz ayrıca yargı sürecinin çabuk işlemesini arzu ediyoruz. Biz Türk yargısına saygı gösteriyoruz, ancak, bu davanın en kısa zamanda sona erdirilmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.