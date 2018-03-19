Romain Franck adlı konsolosluk görevlisinin, silah kaçakçılığı yaparken diplomatik bir aracı kullandığı ve Gazze ile Batı Şeria arasında 72 tane tabanca taşıdığı belirtildi.

Tel Aviv'deki Fransız Büyükelçiliği'nden bir sözcü, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve konuyu çok ciddiye aldıklarını açıkladı.

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