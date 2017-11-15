Fransız kayakçı Poisson antrenmanda hayatını kaybetti!

Calgary eyaletinin batısındaki Nakiska Kayak Merkezi'nde, Kuzey Amerika'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı antrenman sırasında kaza geçiren 35 yaşındaki Poisson hayatını kaybetti. Fransa Kayak Federasyonu çıkan haberleri doğruladı. "Bu zor zamanda sevenlerinin acısını paylaşıyoruz" dediler.

Avusturya'da 2013'te düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Fransız sporcu, Kış Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'yı 2010 ve 2014'te iki kez temsil etmiş, Kuzey Amerika'da bu ay başlayacak Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etmeye hazırlanıyordu.

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