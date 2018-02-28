Fransız ortağı ile 1 milyon kişiye ulaştı, hedef yurtdışı

İninal CEO'su Ömer Suner, bankalara erişimi olmayan bankasız nüfusu hedeflediklerini ve bu konuda önemli aşama kaydettiklerini aktardı. Kullanıcılarının yaklaşık yüzde 70’inin bankasız olduğunun altını çizen Suner, 18 yaş altı kitlenin de portföylerinde önemli bir yer tutuğunu söyledi.

Suner, kartlarını tercih eden bir başka büyük kitlenin ise bankacılığa faiz ya da başka unsurlar dolayısıyla uzak duranlar veya giremeyenler olduğunu ifade etti. Bunların arasında düzenli geliri olmayan ev kadınları, öğrenciler gibi gelir gösteremediği için hesap açamayanlar öne çıkıyor.

Suner, "Bankacılık ekosisteminin kapsama alanı dışında kalan milyonlarca insan var. Bu insanlar internetten satın alınan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek için alternatif bir ödeme yöntemine ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de bir banka hesabı olmadığı için online ortamlarda alışveriş yapamayan, finansal özgürlüğü kısıtlı 25 milyon kişinin yaklaşık yarısı olan kadınlar için ön ödemeli kartlar ve dijital bankacılık finansal özgürlük sunuyor. Bu kartlar ile kadınlar güvenle harcama yapabildikleri gibi banka borcu, faiz ve ekstre gibi detaylarla da uğraşmıyor." diye konuştu.

Kart sahiplerinin yüzde 18'ini 13-17 yaş, yüzde 51'ini 18-24 yaş, yüzde 20'sini 25-34 yaş, yüzde 7'sini de 35-44 yaş arasındaki kullanıcılar oluşturuyor.

FRANSIZ ORTAK ALDI, HEDEF YURT DIŞI

2012 yılında “finansal servisler platformu” olma hedefiyle yola çıkan ininal, birçok farklı turda yatırım alırken, 2017'de Fransız Up Group iştiraklerinden Multinet Up ile bir ortaklık gerçekleştirdi.

İninal CEO'su Ömer Suner, Multinet ile stratejik bir ortaklık kurduklarını, burada satıştan para almadıklarını, hisse değiş tokuşu yaptıklarını aktardı. Multinet'in Türkiye'de 35 bin üye işyeri olduğunu söyleyen Suner, bu sayede ihtiyaç duydukları üye işyeri kanallarına da eriştiklerini söyledi.

Şu anda 1 milyon aktif müşteriye ulaştıklarını ve şimdi de Avrupa'ya açılmak istediklerini belirten Suner, "Avrupa'da Multinet'in desteği ile Türk kökenli kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Yurtdışındaki Türklerden Türkiye'ye ciddi bir para transferi var. İlk adım için İspanya ve Almanya'yı ön plana aldık." dedi.

Kullanıcıların hesaplarına veya kartlarına 10 binden fazla perakende ve ATM noktasından bakiye yükleyebildiğini ve yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabildiğini anlatan Suner, "Aynı zamanda kartla para transferi ve fatura ödemeleri gibi işlemler de gerçekleşebiliyor. Kredi verme hariç bir bankanın yapabileceği hemen hemen tüm işlemler yapılabiliyor" dedi.