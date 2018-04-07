Nice-Matin isimli haber sitesine göre, hamile göçmen kadın ailesiyle birlikte İtalya'nın Ventimiglia bölgesinden gelen trenle seyahat ediyordu, ancak Fransa'nın Menton şehrinde inmeye zorlandı. Nice-Matin haber sitesi, adamın kimliğini göstermeyi reddettiğini ve polislerin de ailenin Menton'da trenden indirilmesine karar verdiklerini yazdı.

Söz konusu video sosyal medyada yayılan videoda, "Beni neden tutukluyorsunuz? Karıma dokunmayın, hamile o." diyen kadının eşine polisler bağırarak "Hepiniz inmek zorundasınız" dedi. İyi hissetmediğini söyleyen kadın istasyondaki bir banka doğru sürüklendi.

Video, İtalya-Fransa sınırındaki Ventimiglia'da göçmen durumu hakkında haber yapan üç öğrenci tarafından cep telefonu ile çekildi. Bu üç öğrenci de polis tarafından soruşturuldu.

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