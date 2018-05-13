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Gillet, Nimes'in kutlamalarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Nimes'in başarısını kutlamaya gelen taraftarlardan bir kısmının Türk bayrağı açmasına tepki gösteren Gillet, "Ne yazık ki birileri, Nimes'i Türkiye'yle karıştırmış ve yetkililer de bu provokasyona izin vermiş" ifadelerini kullandı.