Fransız Tatil Köyü için ‘özelleştirme’ kararı çıktı

Türkiye’yi her şey dahil konseptiyle tanıştıran işletmelerden İzmir Foça’daki Fransız Tatil Köyü tekrar turizme kazandırılıyor. Yaklaşık 12 yıldır Hazine mülkiyetinde atıl kalan tesis için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2020’ye kadar özelleştirilme kararı aldı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yatırımcıların da harekete geçtiği öğrenildi. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan 143 bin metrekarelik tatil köyü arazisi ile hemen bitişiğindeki 141 bin metrekarelik orman arazisi birlikte özelleştirilecek. Özelleştirmede öncelikli seçenek ise ‘satış’ olacak. Fakat talep gelmemesi veya beklenen değere ulaşılamaması halinde kiralanma ya da özel sektörle kâr payı ortaklığı da gündeme gelebilecek.

Gazete Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Burayı işletecek kişinin yazlık veya konut yapma gibi bir şansı yok. Sadece mevcut binalar restore edilebilir” dedi. Foça Turizm Derneği (TUDER) Kurucu Başkanı Işıl Dirim Kavitaş ise Fransız Tatil Köyü’ne mutlaka taliplilerin çıkacağını söyledi.

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