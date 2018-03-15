Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Goût de France (Good France) etkinliği, 21 Mart’ta yapılacak. 5 kıtada 2 bin şef ve 3 bin mönü ile tüm dünyada birçok restoran, Fransız mutfağını kutlamak üzere, aynı anda, müşterilerinin beğenisine “Fransız usulü bir akşam yemeği” sunacak.

Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre etkinliğe Türkiye’den de 21’i İstanbul’dan olmak üzere toplam 31 restoran katılacak. Goût de France (Good France) etkinliği, Michelin yıldızı sahibi kıdemli şef Alain Ducasse ve Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek.

İLKİ 2015’TE YAPILMIŞTI

Etkinlikle ilgili konuşan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, “Good France’ın amacının, dünyanın dört bir yanından, her kategoriden restoranı, bu birleştirici ruh etrafında bir araya getirmek olduğunu söyledi. İlki 2015 yılında düzenlenen etkinliğin 4’üncüsüne Türkiye’den de Ankara, İstanbul (21 restoran) ve İzmir’den (1 restoran) toplam 31 restoran katılıyor.

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