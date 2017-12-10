"Türk-Ermeni Görüş Ayrılığına Yeni Bir Bakış" adlı kitabı çıkan Benard, kitabı ve Ermeni iddialarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AA'nın haberine göre; kitabında Ermenilerin aslında bu kadar masum olmadığını delilleriyle göstermeye çalıştığını ifade eden Benard, 1914-1915 yıllarında Ermenilerin katliam yaptıklarına dair bazı röportajlara da yer verdiğini ve bu röportajların Ermeni iddialarını çürüttüğünü kaydetti.

Benard, "Kesin olan şu ki Türkler, Ermenilerden daha fazla katliam kurbanı olmuştur. Bu kesin bir gerçek. Türkiye soykırım yapmamıştır." diye konuştu.

Fransa'da 1915 olaylarının zaman zaman gündeme geldiğini anımsatan Benard, Fransızların, Ermeniler hakkında yanlış bilgi edindiklerine dikkati çekti.

Türklerin Ermenileri katlettiğine yönelik hiçbir belgenin olmadığını vurgulayan Benard, Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda tarih derslerinde öğrencilere 1915 olaylarının anlatıldığını ancak Türkiye'nin soykırım yapmadığını savunan görüşlerin öğrencilere aktarılmadığını belirterek bunun doğru olmadığını söyledi.

Benard, uluslararası toplumun Türklerin savunduğu görüşü kabul etmesi için Ermeni hükümetinin arşivlerini açması gerektiğine işaret ederek "Ermeni hükümeti arşivlerini açmıyorsa doğruyu söylemiyor demektir." dedi.

Benard, Ermeni hükümetinin yanı sıra Fransa, İngiltere, Rusya gibi ülkelerin de ellerinde belgelerin olduğunu ve arşivlerini açması gerektiğini belirtti.

"Bu ülkeler arşivleri açmak istemiyor çünkü 'Türkiye soykırım yapmamıştır' gerçeğiyle yüzleşmekten korkuyorlar." ifadesini kullanan Benard, tarihçilerin bu arşivlerdeki belgeler üzerine çalışması durumundu konunun açıklığa kavuşacağını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN SOYKIRIM YAPTIĞINI İDDİA ETMEK TÜRKİYE'YE TAMAMEN HAKSIZLIKTIR"

Benard, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Ermeni hükümetine arşivleri açma konusunda çağrıda bulunduğunu ve Türkiye'nin de arşivlerini açmaya hazır olduğunu hatırlattı.

"Türkiye'nin soykırım yaptığını iddia etmek Türkiye'ye tamamen haksızlıktır." diyen Benard, olayların gerçekliğini araştırmadan Türkiye'ye bu iddiaları yakıştırmanın çok ciddi bir hata olduğunu söyledi.

Benard, Ermeni iddialarını savunan kişilerin kendi kitabını okuduktan sonra fikir değiştirdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Fransa'da Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda okutulan tarih derslerinde öğretmenlerin öğrencilerine Ermeni iddialarına anlatmaları zorunlu.

Tarih üzerine araştırmalarını yapan Benard'ın son kitabı, Fransa'da bir yayınevi tarafından yayımlanmasının yanı sıra Ermeni iddialarını inkar eden bir içeriğe sahip olması açısından büyük öneme sahip. Fransa'daki yayınevleri, Ermeni iddialarını reddeden kitap yayımlama konusunda çekimser davranıyor.

Benard, 2009 yılında "Ermeni soykırımı, ya bize yalan söyledilerse?" adlı kitabın da yazarı.

Ermeni Soykırımı

Yves Benard

1915 Ermeni olayları

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