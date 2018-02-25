Antalyaspor'dan ayrılan Fransız yıldız futboldan men ediliyor...

İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin haberine göre; UEFA Disiplin Komitesi Fransız futbolcunun men cezasını yarın açıklayacak.





Samir Nasri'nin ceza almasına sebep olan doping olayı 2016 yılında yaşanan bir olaya dayanıyor. O dönem UEFA tarafından 2 yıllık cezaya çarptırılan Nasri, daha sonra avukatı vasıtasıyla davayı Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Marca'nın haberine göre; CAS, geçtiğimiz Perşembe günü oyuncuyla ilgili nihai kararını verdi. CAS, UEFA'nın uyguladığı 2 yıllık yaptırımı aldığı kararla birlikte 1 yıla indirdi. CAS'ın bu kararı Pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.

LAS PALMAS VAZGEÇİYOR

Samir Nasri ile anlaşmaya varan ve oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olan Las Palmas Kulübü de yaşanan bu gelişmeler üzerine transferi askıya almak zorunda kaldı.



