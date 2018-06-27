Yeni sezona büyük ümitlerle giren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılırken, yerine göreve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu getirildi. Bu değişimin ardından Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli rotayı tamamen transfere çevirirken pek çok isimle yoğun temaslar devam ediyor. Bu kapsamda yurt dışından da Fenerbahçe ile ilgili birçok transfer haberi gündeme geliyor. Son olarak Fransa, İngiltere ve Portekiz basını, Sarı-Lacivertliler ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

FRANSIZ’A TALİP ÇOK

Fenerbahçe’nin Fransa Ligi’nden Guingamp takımında forma giyen orta saha oyuncusu Clement Grenier’i transfer etmek için atak halinde olduğunu iddia ederken oyuncunun tek talibinin Fenerbahçe olmadığını da belirtti. Everton, Newcastle, Fulham, Rennes ve Milan gibi dev kulüplerin de Fransız oyuncuyla ilgilendiğini yazan dış basın temsilcileri, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması nedeniyle düşük bir bonservis bedeline transfer olabileceğinin altını çizdi. Fenerbahçe’nin o bölge için 1 ya da 2 transfer yapması beklenirken, bu isimlerden birinin de Marco van Ginkel olmasının an meselesi olduğu öğrenildi.