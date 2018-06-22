Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerine Bayern Münih'in altyapısında başlayan ve iki sezondur Schalke 04'ün 19 yaş altı takımında yer alan Luca Beckenbauer ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, savunmanın ortasında görev yapan 17 yaşındaki Luca'nın Hannover 96'nın 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.