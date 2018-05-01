Fredericia - FC Roskilde karşılaşma önü

Fredericia ve FC Roskilde, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Fredericia 41 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken FC Roskilde 34 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Fredericia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Roskilde, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Fredericia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, FC Roskilde galibiyet oranı 0.00.

Fredericia önceki hafta Skive IK mücadelesinde 3-2 kazandı.

FC Roskilde ise Thisted karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fredericia, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 22 gol yedi.

FC Roskilde, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Roskilde 19 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.