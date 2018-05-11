Fredericia - Fremad Amager rakamlar

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fredericia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Fremad Amager takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Fredericia 42 puanla 6. sırada, Fremad Amager 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fredericia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fremad Amager son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 238. İddaa'da Fredericia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fremad Amager kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fredericia son haftadaki Skive IK müsabasında 3-2 kazandı.

Fremad Amager ise Vejle-Kolding maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Fredericia, 22 gol attı ve 22 gol yedi.

Fremad Amager ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fremad Amager, 13 gol atarken 22 gol yedi.