Fredericia - Hjorring maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında Fredericia ile Hjorring, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:45. Fredericia 42 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Hjorring 53 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Fredericia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 364. İddaa'da Fredericia kazanır 3.50, berabere biter 3.10, Hjorring kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fredericia son haftadaki Skive IK müsabasında 3-2 kazandı.

Hjorring ise Viborg maçında 2-0 yenildi.

Fredericia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fredericia, kendi sahasında 22 gol attı, 24 gol yedi.

Hjorring ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjorring, 27 gol atarken 23 gol yedi.