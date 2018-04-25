Fredericia - Silkeborg maçı ne zaman?

Danimarka DBU Kupası Yarı Final maçında Fredericia ile Silkeborg, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. 0 puanlı Fredericia 2. sırada bulunuyor, Silkeborg 0 puana sahip ve 4. sırada. Fredericia son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Silkeborg, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fredericia kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Silkeborg sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fredericia son haftadaki Lyngby müsabasında 2-3 kazandı.

Silkeborg ise Vejle-Kolding karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Fredericia, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Silkeborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Silkeborg, 0 gol atarken 0 gol yedi.