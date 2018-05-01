Fredrikstad - Odd Grenland rakamlar

Norveç NM Kupası 2.Tur maçında Fredrikstad ile Odd Grenland, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Ev sahibi Fredrikstad, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Odd Grenland, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 480. İddaa'da Fredrikstad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Odd Grenland kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fredrikstad önceki hafta Molde mücadelesinde 0-2 yenildi.

Odd Grenland, Tromsö karşılaşmaında 0-1 kazandı.