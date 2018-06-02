Fredrikstad - Raufoss düellosu

Fredrikstad ve Raufoss, 03 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Fredrikstad 14 puanla 3. sırada, Raufoss 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Fredrikstad, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Raufoss son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Fredrikstad galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Raufoss galibiyet oranı 0.00.

Fredrikstad önceki hafta Raufoss mücadelesinde 4-0 kazandı.

Raufoss, Fredrikstad karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Fredrikstad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fredrikstad, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Raufoss, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Raufoss 7 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.