Free Flow Festival, hip hop sevenleri buluşturuyor

Hip hop müziğin dünyaca ünlü ustaları ile Türkiye’deki temsilcileri ve hip hop sevenler, 30 Eylül 2017’de İstanbul'da olacaklar. Türkiye’nin ilk Uluslararası Hip Hop Kültürü buluşması Free Flow Fest’de, iyi müziğin kaliteli temsilcilerine Break Dans ve Gaffiti gösterileri eşlik ederken DJ NoFrost ve DJ Ruffkutz festivalin ritmini tutacak, hip hop sevenler seslerini yükseltecek.

İşte alanında öncü ve başarılı isimlerden oluşan Free Flow Festival line-up’ı!

Big Daddy Kane, MC Lyte, Ghostface Killah, Malik Yusef, Killah Priest, Ege Çubukçu, Sayedar, Önder Şahin, Tahribad-ı İsyan ve Ethnique Punch’tan oluşuyor.

Big Daddy Kane; Rap müziğin özellikle freestyle/doğaçlama alanında en yetenekli ve otorite sanatçılarından biri. 80’li yıllardan beri sosyal ve toplumsal sorunlara bazen ciddi bazen mizahi bir şekilde yaklaşan albüm ve parçalarıyla dikkat çekti ve Rap müziğin yaşayan efsanelerinden sayılıyor.

MC Lyte; Beyaz Saray’da hip hop yapan ilk kadın sanatçı, söz yazarı, solist, DJ, tüm zamanların en üretken ve en saygın kadın Hip Hop sanatçısı olarak isim yaptı.

30 Eylül’de sahne alacak sanatçılardan bir diğeri de Amerikalı rapçi Ghostface Killah; hızlı flowları ve üzeri örtülü argolar barındıran duygusal bilinç akışı tekniğiyle yaptığı anlatımları ile hip hop kültüründe özel bir yere sahip ve tüm zamanların en başarılı rap topluluklarından biri olarak kabul gören Wu-Tang Clan’i temsilen ilk kez İstanbul’da Free Flow Festival sahnesinde olacak.

Chicago sokaklarının ve Hip Hop camiasının büyük saygı duyduğu bir sanatçı ve aktivist olan ve 6 Grammy ödüllü, yapımcı/şair kimliği ile de başarılı bir kariyere sahip Malik Yusef de festival programında yer alıyor. Daha çok Spoken Word Poetry Slam (stand up doğaçlama şiir okuma) alanında ün yapmış olmasının yanı sıra, Jay-Z, Kanye West, Beyonce, Common ve daha birçok ünlü sanatçıyla ortak projelere imza attı.

Amerikalı rapçi Killah Priest ise, metaforlar içeren yoğun, ezoterik, manevi şarkı sözleri ile tanınır ve Wu-Tang ailesinin en çok albüm çıkartan üyelerinden biri olarak bilinir.

Free Flow Festival’de sahne alacak yerli sanatçılar!

Ege Çubukçu, özgür ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, genel müzik bilgisi ve yapımcılık tecrübeleriyle bu kültürün Türkiye’deki en başarılı temsilcileri arasında yer alıyor.

Sayedar ve Önder Şahin, hem ayrı ayrı, hem de birlikte, Türkçe Rap dinleyicilerine yıllardır kaliteli yapımlarla ilham verici içerikler sunuyorlar. Saygıdeğer Amerikalı ve Avrupalı Hip Hop kültürü temsilcileri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla da kendilerinden söz ettirdiler.

Tahribad-ı İsyan ise genç yaşlarına rağmen, müziklerinde sosyal ve toplumsal sorunlara ciddi ve gerçekçi bir şekilde yaklaşmakla kalmayıp, İstanbul’un Sulukule gibi kentsel dönüşüm problemleriyle boğuşan semtlerinde gençler için yaptıkları sanatsal proje ve aktivitelerle biliniyorlar.

Ayrıca, yeni nesil hip hop’un başarılı temsilcilerinden Ethnique Punch da 30 Eylül’de Free Flow Festival KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. DJ NoFrost, DJ Ruffkutz ve İstanbullet Crew festivalin ritmini kesintisiz devam ettirecekler.

Free Flow Festival’de, müziğin yanı sıra Hip Hop kültürünün sokakta gelişen sanat ve eğlence biçimlerine de yer veriliyor: 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te kapılarını açacak olan Free Flow Festival’de, Turbo ismiyle bildiğimiz ünlü graffiti sanatçımız Tunç Dindaş ve sanatçı arkadaşı performansları ile festivale renk katacaklar. Sokakta doğan ve tüm dünyaya yayılan break dans gösterileri de festivalde yer alıyor. Alanında yetenekli ve başarılı break dansçılarımız festival katılımcılarına görsel bir şölen yaşatacaklar.

Free Fow Festival katılımcıları, mcing, djing, freestyle, beatbox, breakin ve graffiti gibi hip hop kültürü unsurlarını birebir yaşama fırsatı bulacaklar, sahnesiyle ve etkinlikleriyle hip hop kültürünün eğlenceli ve bir o kadar eğitici özeliklerine tanık olacaklar.