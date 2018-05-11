Freiburg - Augsburg maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Freiburg, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Augsburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Freiburg 33 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Augsburg 41 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Augsburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 245. İddaa'da Freiburg kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Augsburg kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Freiburg son hafta oynanan Ingolstadt maçında 1-2 kazandı.

Augsburg, Borussia Dortmund karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Freiburg, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 17 gol yedi.

Augsburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Augsburg, 19 gol atarken 20 gol yedi.