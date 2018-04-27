Freiburg - Köln maçı heyecanı

Almanya Bundesliga maçında Freiburg ile Köln, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Freiburg 30 puanla 16. sırada, Köln 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Freiburg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Köln, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 111. İddaa'da Freiburg kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Köln kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Freiburg son haftadaki Bayern Munich müsabasında 4-1 yenildi.

Köln ise Mainz 05 karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Freiburg, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Köln ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Köln, 12 gol atarken 33 gol yedi.