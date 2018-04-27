Freiburg - Köln maçı heyecanı

Freiburg ve Köln, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Freiburg 30 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Köln 22 puanda ve 18. sırada. Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 111 kodlu maçı oynayanlar; Freiburg galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Köln galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Freiburg son hafta oynanan Bayern Munich maçında 4-1 yenildi.

Köln, Mainz 05 karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Freiburg, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Köln, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Köln, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.