Freiburg - Köln maçı heyecanı

Freiburg ve Köln, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Freiburg 30 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Köln 22 puanda ve 18. sırada. Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 111 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Freiburg kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Köln sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Freiburg son hafta oynanan Bayern Munich maçında 4-1 yenildi.

Köln ise Mainz 05 maçında 2-0 kazandı.

Freiburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Freiburg, kendi sahasında 12 gol attı, 15 gol yedi.

Köln, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Köln, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.