Fremad Amager - Skive IK maçı rakamları

Danimarka 1.Lig maçında Fremad Amager ile Skive IK, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Fremad Amager 33 puanla 10. sırada, Skive IK 18 puanla 12. sırada bulunuyor. Fremad Amager son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Skive IK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; Fremad Amager galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skive IK galibiyet oranı 0.00.

Fremad Amager önceki hafta Vejle-Kolding mücadelesinde 1-0 kazandı.

Skive IK ise Fredericia karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Fremad Amager, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fremad Amager, kendi sahasında 11 gol attı, 18 gol yedi.

Skive IK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Skive IK, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.