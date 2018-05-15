Fremad Amager - Thisted maçı ne zaman?

Danimarka 1.Lig maçında Fremad Amager ile Thisted, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Fremad Amager 39 puanla 8. sırada, Thisted 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Fremad Amager son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Thisted, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 475 kodlu maçı oynayanlar; Fremad Amager galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Thisted galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fremad Amager önceki hafta Vejle-Kolding mücadelesinde 1-0 kazandı.

Thisted ise FC Roskilde karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fremad Amager, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fremad Amager, kendi sahasında 12 gol attı, 18 gol yedi.

Thisted ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thisted, 26 gol atarken 27 gol yedi.