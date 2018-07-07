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Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!

07.07.2018 - 09:42 | Güncelleme:

Dünyanın en ünlü ressamlarından Frida Kahlo, 1954 yılında, 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kendisi gibi ressam olan Diego Rivera ile fırtınalı bir aşk yaşayan Kahlo'dan geriye unutulmaz sözleri, eserleri ve özel eşyaları kaldı. İşte Frida Kahlo'nun dolabından çıkan ve müzede sergilenen eşyaları...

  • 1 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Dünyanın en ünlü ressamlarından Frida Kahlo, 1954 yılında hayatını kaybetti. Eserleri dünyanın en yüksek rakama satılan eserleri arasında yer alıyor.

  • 2 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Kendisi gibi ressam olan Diego Rivera ile fırtınalı bir aşk hayatı yaşamıştı. Evliliklerini herkes yadırgamış, bir fil ile güvercinin beraberliğine benzetilmişti. 

  • 3 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eşsiz bir koleksiyon bıraktığını pek kimse bilmiyor. Eşi ressam Diego Rivera'nın Kahlo'nun ölümüyle eşyalarını evinin banyosuna kilitlemesiyle gizlenen bir gardırop yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ünlü Japon fotoğraf sanatçısı Ishiuchi Miyako dolabı görüntüledi.

  • 4 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Frida Kahlo'nun 20'li yaşlarına geldiğinde büyük bir otobüs kazası geçirmesiyle bacağı 11 yerinden kırıldı. Böylece, alt vücudunu saklamak için geleneksel bir elbise olan Tehuana giymeye başladı.

  • 5 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Geçirdiği otobüs kazasından sonra Kahlo'nun peşini rahatsızlıklar bırakmadı. Dökümlerini ve korselerini boyayıp, kıyafetlerini birer sanat eserine çevirmeyi başladı.

  • 6 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Çocuk felci yüzünden zaten sakat olan sağ bacağı daha sonra kangren yüzünden kesildi. Nakışlı kırmızı dantel ayakkabı ve bir çan kullanarak kendisi için protez bacak yarattı.

  • 7 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Arkadaşlarına göre Frida Kahlo sürekli olarak çok acı çektiği için kıyafetlerinde ayrıntı kullanırdı.

  • 8 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Acıları sadece sanatında değil kıyafetlerinde de görülebiliyordu.

  • 9 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Yeşil ipek ve dantelli eteği vücut korsesine monte edilmişti.

  • 10 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Sanatçının ortaya çıkan tarağında, halen birkaç saç teli mevcut.

  • 11 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Frida'nınayna yerleştirilmiş dökme korsesi.

  • 12 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Mint yeşili örme mayosu

  • 13 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Eldivenleri

  • 14 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Ojeleri

  • 15 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Yüksek ve püsküllü botları. Sakat bacağıyla diğer bacağının boy farkı yüzünden botların topukları farklıydı.

  • 16 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Kahlo'nun korselerinden biri

  • 17 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Halka küpeleri

  • 18 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Sanatçının eskimiş siyah gömleği 

  • 19 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Frida'nın külotlu çorapları. Yırtılan yerlerin dikildiği göze çarpıyor.

  • 20 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Kullanılmış parfüm şişesi

  • 21 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    Boynuna doladığı eşarbı

  • 22 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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    İşte ünlü sanatçının Frida Kahlo Müzes'nde sergilenen eşyaları...

  • 23 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 24 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 25 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 26 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 27 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 28 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 29 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 30 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 31 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 32 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 33 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 34 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 35 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 36 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 37 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 38 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 39 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 40 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 41 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 42 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 43 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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  • 44 Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!
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