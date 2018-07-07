Frida Kahlo'nun gizli dolabını keşfedin!

Dünyanın en ünlü ressamlarından Frida Kahlo, 1954 yılında, 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kendisi gibi ressam olan Diego Rivera ile fırtınalı bir aşk yaşayan Kahlo'dan geriye unutulmaz sözleri, eserleri ve özel eşyaları kaldı. İşte Frida Kahlo'nun dolabından çıkan ve müzede sergilenen eşyaları...