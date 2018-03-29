Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan "Frida" balesinin prömiyerini gerçekleştirecek.

AA'nın haberine göre; yönetmenliği ve kareografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı iki perdelik eser, yarın Mersin Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Ünlü bestecilerin eserlerinin "ses" vereceği balenin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstlenecek.

Tutku Barın Tümen'in Frida'nın çocukluğu ve gençliğini, Özlem Şenormanlılar ve Meltem Ayar'ın da olgun dönemlerini canlandıracağı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Niyazi Cingöz ve Tugay Ak gibi isimler de yer alacak.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılıyor.