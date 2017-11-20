1980-1982 yılları arasında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch hayatını kaybetti... Resmi siteden yapılan açıklamada, “Friedel Rausch’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Friedel Rausch’un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Friedel Rausch

hayatını kaybetti